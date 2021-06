UGent opent "plantenhotel" om planten van kotstudenten te verzorgen tijdens zomervakantie

Wanneer het academiejaar over is en de zomervakantie staat voor de deur, weten kotstudenten niet altijd waar naartoe met hun dierbare planten. Nu kunnen ze die binnenbrengen en worden ze tijdelijk "geadopteerd". Er zijn verschillende verzorgingsopties: "Bij optie A krijgen de plantjes 2 keer per week water, bij optie B 1 keer en optie C is voor cactussen en andere speciale gevallen", legt Buschmann uit.

Iedere optie zal op een aparte verdieping staan om het wat eenvoudiger te maken. De eerste verdieping is voor optie A, de tweede voor optie B en de derde voor optie C. "De studenten mogen zelf kiezen waar ze hun plantje zetten: in veel of weinig licht."