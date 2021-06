Grootste maatjesleverancier in België tevreden over eerste maatjes: "Lastige vangst, maar heel lekker"

De verse maatjes in onze supermarkten worden gevangen in Noorwegen en in fabrieken in Denemarken verwerkt. Dit jaar werd de vangst bemoeilijkt door een sterke wind in de Noordelijke gebieden van de oceaan. Hierdoor zijn de scholen van haringen een stuk meer verspreid en hebben vissers slechts kleine vangsten.

Daarnaast strooide ook de komst van de Brexit heel wat roet in het eten. Zo hebben de Noorse vissers geen overeenkomst met het Verenigd Koninkrijk om te vissen in Engelse wateren. Hierdoor trachten veel Noren het noordzeequotum vroegtijdig te bereiken. De haring zwemt in het begin van mei namelijk nog meer noordelijk, waardoor Noorse vissers geen haring meer kunnen en mogen vangen.

“Ondanks de lastige vangst zijn de maatjes heel erg lekker en liggen ze aan mooie prijzen in de supermarkten. Bij het koken laat je de maatjes het best even op kamertemperatuur komen vooraleer je ze in de pan legt, dan zijn ze het lekkerst”, geeft Caroline De Reu mee.