Grote werken maken komaf met open riool onder binnenstad Ieper

De werken zijn volop bezig met 2 spectaculaire bouwputten op het kruispunt van de Boterstraat en de Neermarkt en op de hoek van het Vandenpeereboomplein en de Elverdingestraat. Daardoor is een deel van de binnenstad een grote werf maar er is beterschap in zicht. Schepen Goudeseune: “Het drukke kruispunt van de Boterstraat en Neermarkt zal weer open zijn voor voetgangers en fietsers vanaf het bouwverlof op 19 juli. Het ander verkeer kan er weer passeren vanaf 15 oktober. Wanneer de werken bij de bouwputten klaar zijn, beginnen riolerings- en wegenwerken op het Vandepeereboomplein. Daarna volgt de bovenbouw volgens de plannen van de heraanleg van de Leet. Het einde van de werken op het plein is voorzien in april volgend jaar."