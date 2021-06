Vermagerde Kim: "Voedseltekort bedreigt Noord-Korea"

In een vrij ongewone waarschuwing spreekt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un over een "gespannen" voedselsituatie in zijn land als gevolg van grote overstromingen na een tyfoon, de coronapandemie en internationale sancties. De moeilijke economische situatie van het land is bekend, maar dat Kim nu openlijk het voedseltekort benoemt is zeer ongebruikelijk.

Kim riep het Centraal Comité van zijn regerende Arbeiderspartij op om van het wegwerken van dat voedseltekort "een topprioriteit" te maken: "Met name de voedselsituatie van de bevolking wordt nu gespannen omdat de landbouwsector er niet in is geslaagd zijn graanproductie te vervullen na de overstromingsschade", zo wordt Kim geciteerd door het Noord-Koreaanse staatspersbureau.