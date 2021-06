Inwoners van Brugge, Koekelare en Knokke-Heist het meest trots van heel Vlaanderen

Het gaat om resultaten uit de stadsmonitor: die meet om de drie jaar hoe tevreden en trots mensen zijn. In onze provincie scoren heel veel gemeenten hoog. "Het is hier dan ook top", zegt een vrouw uit Koekelare. "De mensen zijn vriendelijk, we vormen een hechte gemeenschap en er zijn veel terrasjes." "Er wordt regelmatig iets georganiseerd", zegt een andere man, "feesten, artistieke projecten, noem maar op. We hebben ook heel mooie bossen die goed onderhouden worden. Zelfs in de andere gemeenten in de buurt hoor je de mensen regelmatig zeggen dat Koekelare leeft. En dat klopt."