Juneteenth -dag waarop slavernij werd afgeschaft- is op weg om nationale feestdag te worden in VS

Wat herdenken de Amerikanen precies op Juneteenth?

Juneteenth voert terug naar de verscheurende Amerikaanse Burgeroorlog tussen Noord en Zuid (1861-1865). Op 19 juni 1865 werd in Texas als laatste staat van de zuidelijke Confederatie de "Emancipation Proclamation" afgekondigd. Daarmee werd de slavernij in de laatste zuidelijke staat officieel onwettig verklaard en waren de zwarten er vrij.

Het decreet van toenmalig president Abraham Lincoln was sinds januari 1863 van kracht en was in feite niet helemaal wettelijk: slavernij was immers een bevoegdheid van de deelstaten en niet van de federale regering. Daarom haalde Lincoln een trucje uit: het decreet was enkel van toepassing op de afgescheurde zuidelijke staten, waar de lokale overheid volgens hem in opstand was en dus onwettig was. De slavernij werd dus niet afgeschaft in de vier slavenstaten die bij de VS waren gebleven: Missouri, Kentucky, Maryland en Delaware.

De proclamatie had ook nog twee andere gevolgen: het leidde tot een toestroom van vrijwilligers voor het leger in de zuidelijke Confederatie en mogelijk tot een verlenging van de oorlog. Anderzijds leidde het decreet ertoe dat de Europese mogendheden na veel aarzelen weigerden om de Confederatie diplomatiek te erkennen. In Europa en de kolonies was de slavernij al decennia eerder afgeschaft.

Het volledige einde van de slavernij in de VS kwam er op 6 december 1865 na de oorlog, toen het 13e amendement op de grondwet in werking trad. Dat verbood slavernij in heel de Verenigde Staten. De ironie wil dus dat de slavernij langer bleef bestaan in die vier eerder genoemde noordelijke staten dan in het zuiden, zij het kort.