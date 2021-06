Vrachtwagen ramt kapelletje in Bierbeek, dak deels beschadigd

"Een vrachtwagenchauffeur ging gisteravond bij een lokale landbouwer materiaal afleveren. Bij het afdraaien heeft hij de kapel geraakt met zijn vrachtwagen", vertelt korpschef Walter Vranckx. Er is zeker geen sprake van vluchtmisdrijf, benadrukt de korpschef. "De man heeft zich nadien zelf bij ons gemeld en er zijn intussen afspraken gemaakt met de eigenaar van de kapel."

Er wordt nu onderzocht welke delen opnieuw hersteld moeten worden. "Er is wel wat schade, maar er is geen instortingsgevaar of dergelijke. Dit is een spijtig ongeval", aldus nog de politie.