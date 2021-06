KU Leuven-astronomen vinden verklaring voor verduistering van reuzenster Betelgeuze: sterrenstof

Het team bleef de ster daarom observeren tijdens zijn 'grote verduistering' en maakte opnames in januari en maart van 2020. In april 2020 had Betelgeuze weer zijn normale helderheid. "Het is zeer uitzonderlijk dat we het uiterlijk van een ster op een tijdschaal van enkele weken zien veranderen", zegt Montargès van de Sterrenwacht van Parijs en ten tijde van het onderzoek werkzaam aan KU Leuven. "De instrumenten van ESO's Very Large Telescope stelden ons in staat om de ster niet alleen als een punt te observeren, maar ook de details op zijn oppervlak te zien en gedurende de hele gebeurtenis in de gaten te houden." De nieuwe beelden zijn de enige die weergeven hoe het oppervlak van Betelgeuze verandert.