Kunstleerkrachten vechten nieuwe eindtermen aan bij Grondwettelijk Hof: "Brengen kunstvakken in het gedrang"

"We vragen met onze vereniging 'Hart voor Onderwijs' al lang naar een constructieve dialoog met de Vlaamse regering om onze bezorgdheden naar voor te brengen. Maar we vinden geen gehoor", zegt Van Heddegem.

“We hebben het gevoel dat het kunstonderwijs is vergeten in de hele hervorming van het secundair onderwijs en dat onze stem niet wordt gehoord. Daarom dat we nu onze toevlucht nemen tot een procedure bij het het Grondwettelijk Hof in de hoop dat het Hof deze eindtermen die voor onze leerlingen nadelig zijn, vernietigt”.