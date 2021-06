Lantis kaatst de bal terug naar politiek: "Over PFOS hebben wij nooit verstoppertje gespeeld"

Lantis heeft als bouwheer van de Oosterweelverbinding altijd open kaart gespeeld over de PFOS-verontreiniging op de bouwwerf in Zwijndrecht. Dat heeft CEO Luc Hellemans gisteravond gezegd in "Terzake". Hiermee legt hij de bal weer in het kamp van de Vlaamse regering, meer bepaald bij minister Ben Weyts (N-VA), die in de vorige Vlaamse regering verantwoordelijk was voor het dossier van Oosterweel.