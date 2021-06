Man dreigde woning in brand te steken tijdens bezoek van deurwaarder

Aan de Tilburgseweg in Poppel heeft een man vanmorgen opschudding veroorzaakt. "De politie van de zone Kempen Noord-Oost heeft vanmorgen bijstand verleend aan een deurwaarder die beslag moest gaan leggen in de woning", zegt Kristof Aerts van het parket. "Maar de bewoner was daar niet mee opgezet en heeft zich dan in zijn woning verschanst. Op een bepaald moment dreigde hij ook om brand te stichten."