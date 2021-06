Massale steun voor thuisrenner Yves Lampaert in Ingelmunster

Yves Lampaert is één van de beste tijdrijders van België. En als het BK dan nog in zijn thuisstad Ingelmunster wordt gereden, dan staan alle ogen op hem gericht. Zijn supportersclub Forza Lampaert heeft heel wat moeite gedaan om Yves te steunen.

Andy Vroman: "We hebben posters van Yves gebust in elk huis langs het parcours. Er zijn ook heel wat Belgische vlaggen met een foto van onze favoriet gemaakt. We hopen dat hij het haalt maar hij zit natuurlijk met een sterke concurrent in zijn eigen ploeg: Remco Evenepoel."