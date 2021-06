Metallica komt volgend jaar naar Rock Werchter op 1 juli

Metallica is een vaste klant op Rock Werchter. De groep trad er al zeven keer op, de eerste keer in 1993 en de laatste keer in 2014. "Altijd zijn ze indrukwekkend, altijd spat de energie ervan af, altijd spelen ze met de grootste toewijding", zeggen de organisatoren van Rock Werchter.

De ticketverkoop start volgende week, op 23 juni. Mensen die al een ticket hadden voor Rock Werchter 2020 dat geannulleerd werd, hebben voorrang. Hun ticket is al omgeboekt naar volgend jaar.

Metallica staat op 17 juni 2022 ook op het Nederlandse festival Pinkpop. De groep treedt volgende zomer ook op in Denemarken, Italië, Tsjechië, Spanje en Portugal. De band kan niet wachten om alle Europese fans opnieuw te zien. "Onze Europese 'Tallica familie zal eindelijk de kans krijgen om opnieuw samen te komen in juni en juli", schrijft de band op zijn website.