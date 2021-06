Minister Lydia Peeters (Open VLD) wil onveilige schoolroutes in provincie Antwerpen aanpakken: "Op korte termijn 69 knelpunten verbeteren"

De knelpunten gaan vooral over fiets- en voetpaden, kruispunten, zebrapaden of oversteekplaatsen voor fietsers. Op korte termijn zullen die verbeterd worden. Het gaat onder meer om wegen zoals de Bredabaan in Antwerpen, de Kapelsesteenweg in Brasschaat ter hoogte van het Sint-Michielscollege, de Herentalsesteenweg in Grobbendonk, de N15 in Heist-Op-den-Berg, de N10 in Lier en alle gewestwegen in Mechelen.