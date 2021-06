Mysterieuze vliegtuigcrash uit 1965 opgelost door extreme droogte in Californië dit jaar?

Als effectief blijkt dat dit hét vliegtuigje is, kan dat betekenen dat de nabestaanden na 56 jaar afscheid kunnen nemen. Frank Wilcox was drie toen zijn broer vermist raakte. Hij is heel zijn leven blijven zoeken naar hem, vertelt zijn weduwe. "Hij kende zijn broer niet echt, maar samen met zijn mama ging hij regelmatig naar het meer, wanneer het water laag stond. Dan keken ze of er iets te zien was. Toen zijn moeder 17 jaar geleden stierf, beloofde hij haar dat hij hem zou vinden."