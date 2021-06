Natuurbrand in Ravels: "Gebruik de 112-app, die geeft de exacte locatie"

Aan Geeneinde in Weelde (Ravels) is rond 13:45 uur brand uitgebroken in een groot bosgebied, vlakbij Weelde Depot en het vaccinatiecentrum.

"Op basis van de rookpluim, die we vanuit het centrum van Weelde al goed konden zien, hebben we vrij snel de brand gevonden", zegt Patrick Deboel van de hulpverleningszone Taxandria. "Een oppervlakte van ongeveer een half voetbalveld stond goed in brand. We hebben de brand wel snel kunnen afbakenen, ook omdat er geen wind stond."

De brandweer was wel met de grote middelen uitgerukt. "Momenteel zitten we in risicofase rood voor natuurgebieden, waardoor we meteen een extra pompwagen meesturen en ook bosbrandweerwagens in gereedheid brengen, zodat die indien nodig snel ter plaatse kunnen zijn."