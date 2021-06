Natuurpunt gaat droogte en hitte meten in 50 natuurgebieden van provincie Antwerpen

"We hebben ook specifiek ingezet op die natuurgebieden in de provincie om onder meer te bekijken of ze vocht langer opslaan in de bodem, bijvoorbeeld na een lange droge periode", gaat Wantens verder. In onze natuurgebieden is het namelijk maar al te vaak problematisch droog. "In het Mechels Broek zien we bijvoorbeeld al dat de grachten droog staan. Dat heeft een negatief effect op de fauna en flora die afhankelijk zijn van deze waterrijke gebieden."