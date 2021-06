Noord-Aziatische modderkruiper bedreigt inheemse grote modderkruiper

De grote modderkruiper is een langgerekte spoelvormige vis met een bruine kleur die in kleine beken en moerassen leeft. De vis is zeldzaam geworden in Vlaanderen, maar onder meer in Bocholt en de buurgemeenten kwam hij wel nog voor. Daar zijn twee jaar geleden voor het eerst ook DNA-sporen van de uitheemse Aziatische soort gevonden, en nu blijkt dat die soort zich heel snel verspreidt. Hij neemt letterlijk de plaats in van de inheemse grote modderkruiper. Onderzoeker van het Instituut voor Natuur-en Bosonderzoek (INBO), Jeroen Vanwichelen: "We hebben aanwijzingen dat ze de habitat van de grote modderkuiper gebruiken. Het beeksysteem in de buurt van Bocholt was heel geschikt voor de grote modderkruiper, maar die hebben we daar nu niet meer teruggevonden. Mogelijks is hij daar al weggeconcurreerd door de grote massa aan Aziatische modderkruipers."

