China geeft beschadigde brandstofstaven en gasophoping in erg moderne kerncentrale toe 

Volgens Peking is de situatie in Taishan dus onder controle, maar door het systematische gebrek aan openheid in het land is er daar geen zekerheid over. Mogelijk zouden we ook nooit van problemen gehoord hebben als de Franse mede-eigenaars daar niets over gezegd hadden. Beschadigde brandstofstaven in de kern van de reactor zijn hoe dan ook geen klein probleem en een dergelijk probleem lag mee aan de basis van de kernramp in Fukushima in Japan in 2011. De regering van de regio Hongkong is alvast ongerust en heeft om meer uitleg gevraagd.

Zie hieronder ligging van centrale van Taishan in het geel