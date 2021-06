Ook Gent bezorgd over mogelijke vervuiling met chemische stof PFOS in haven 

PFOS is een chemische stof die erg lang in het water en de grond achter blijft, en die gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Niet alleen in het Waasland maken ze zich daar nu zorgen over, ook in Gent. Want ook daar werken of werkten bedrijven mogelijk met die stof. Het Gentse stadsbestuur weet nu nog te weinig en vraagt daarom extra info op, zegt schepen Tine Heyse (Groen).

“Er zijn veel bedrijven in de Gentse haven, vaak met een rijk verleden. We hebben nu nog geen indicaties van problemen, maar we zijn niet zeker dat we alles weten. Ik denk dat iedereen het nieuws volgt, en zich nu afvraagt: kan dat ook in mijn buurt. We willen dus alert zijn.”