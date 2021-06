Ook in Herk-de-Stad werden hoge concentraties PFOS gemeten

Op vraag van de Vlaams Milieumaatschappij onderzocht de universiteit van Antwerpen tussen 2015 en 2018 of en welke chemische stoffen zich in de waterlopen in Vlaanderen bevonden. Voor stoffen zoals PFOS, die niet goed meetbaar zijn in water omdat ze niet goed oplossen, worden vissen geanalyseerd. En uit die resultaten blijkt dat de hoogste concentraties PFOS niet in de buurt van Zwijndrecht werden gemeten. "Bij palingen zagen we de hoogste concentraties in de Melsterbeek in Herk-de-Stad", vertelt onderzoekster Lies Teunen. "We hebben ook baarzen onderzocht en daar zagen we de hoogste concentraties in de Zenne."