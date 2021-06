Belgische bevolking stijgt minder snel door coronacrisis: vorig jaar meer overlijdens dan geboortes

In het Vlaams Gewest was Vlaams-Brabant opnieuw de provincie met de grootste groei in 2020 met 0,54 procent. De provincies Oost-Vlaanderen (0,43 procent), Limburg (0,35 procent) en Antwerpen (0,31 procent) volgen op respectievelijk positie 2, 3 en 4. De traagst groeiende provincie was West-Vlaanderen met een groei van 0,2 procent.

In heel België is Luxemburg de snelst groeiende provincie (+0,69 procent). De bevolking in de provincies Luik en Henegouwen kromp met 0,07 procent in beide provincies. In Waals-Brabant en Namen was er wel een groei met respectievelijk 0,34 en 0,25 procent. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het enige gewest waar het natuurlijke saldo positief bleef in 2020 en er dus meer baby's geboren werden dan dat er mensen stierven.