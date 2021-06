Operaties op campus Sint-Elisabeth van AZ Turnhout uitgesteld door stroomonderbreking: "Veiligheid van patiënten garanderen"

"We hebben geen back-up als de stroom nog eens uitvalt, dus we hebben beslist om zeker te zijn en de veiligheid van onze patiënten te garanderen", zegt facilitair directeur Griet Braekmans. "Als het kan, worden de dringende operaties doorverwezen naar onze andere campus. Mochten er toch levensbedreigende situaties terechtkomen in ons ziekenhuis, dan bekijken we of we de patiënt eventueel toch kunnen stabiliseren in ons ziekenhuis."