Opgelet: valse sms over voicemail is erg vervelend virus, wat moet je doen als je erop hebt geklikt? 

Safeonweb waarschuwt op haar website voor een nieuwe valse sms die rondgaat. De sms zegt in een kort bericht dat je een nieuw voicemailbericht zou hebben, met daarbij een link. Klik daar vooral niet op, want anders start de installatie van een virus op je telefoon. Al jouw persoonlijke gegevens worden gestolen en jouw contacten krijgen op hun beurt een valse sms. "De Inspecteur" van Radio 2 krijgt onderstaande tips van Safeonweb, ook voor wil al in de val is gelopen.