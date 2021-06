Opleiding wijnbouw aan SyntraPXL meteen volzet

Aan SyntraPXL in Hasselt moesten geïnteresseerden in de opleiding wijnbouw snel zijn om in te schrijven: de opleiding is al meteen volzet voor komend schooljaar. De groep die in september start was al verdubbeld van 20 naar 40 mensen, en er staan nog mensen op de wachtlijst. In de opleiding krijg je theorie over hoe je kan wijnbouwen, en er is ook een groot praktijkgedeelte. Wijnbouwdeskundige Geurt van Rennes is docent in de opleiding en denkt dat het komt omdat we in Vlaanderen bourgondisch zijn aangelegd. "We zijn wijndrinkers en we hebben ook heel wat succesvolle wijnmakers. Daarom zijn mensen ervan overtuigd dat het hier ook echt kan."