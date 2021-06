Marjolein (24) getuigt over seksuele intimidatie op straat: "Mijn beeld van mannen is veranderd en dat is jammer"

Daarnaast is de rol van omstaanders erg belangrijk. In Antwerpen greep in 97 procent van de gevallen geen enkele omstaander in, in Charleroi en Brussel gaat het om 91 en 70 procent. "Als omstaander kan je met kleine interventies echt het verschil maken", pleit Heidy Rombouts. "Je kan de dader aanspreken en zeggen dat dit gedrag niet oké is. Je kan je richten tot een slachtoffer en vragen of alles wel goed gaat, en vragen om hem of haar te vergezellen. Wegkijken is geen optie."