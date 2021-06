Politie in Aalter zet extra patrouilles in door nachtlawaai: "Dit kan niet door de beugel"

De afgelopen weekends kreeg de politie van Aalter verschillende klachten binnen over nachtlawaai. Vooral op vrijdag- en zaterdagnacht kan het er luid aan toe gaan in het centrum van Aalter. Daarnaast is er ook sprake van vandalisme in het centrum. Zo waren er in de afgelopen weekends verschillende gevallen waarbij jongeren de coronamaatregelen overtraden, fietsen op straat gooiden en verkeersborden uit de grond trokken.

Eén keer gooiden jongeren een tafel door het raam van een horecazaak. “Door het mooie weer komen jongeren weer meer samen op straat” legt Tim Dhaene van de politie uit. “Er mag plezier gemaakt worden, maar het nachtlawaai en schade toebrengen aan het materiaal van anderen kunnen echt niet”.