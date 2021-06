Spectaculaire "position switch" van havenkranen in Deurne: torenhoge kraan van 400 ton vaart op ponton over Albertkanaal

Over het Albertkanaal in Deurne gebeurt vandaag een spectaculair transport van havenkranen. Een nieuwe havenkraan van 60 meter hoog en 400 ton wisselt daar van plaats met een oude havenkraan. Ze wordt op een speciaal ponton over het water getransporteerd naar de terreinen van logistiek bedrijf Gosselin, aan de overkant van het Albertkanaal. Hierdoor moet het verkeer op het kanaal even stilliggen. De operatie zal een hele dag duren.