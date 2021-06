Stad Antwerpen roept lokale jeugdbewegingen op om bij te springen in vaccinatiedorp Spoor Oost

De stad is niet op zoek naar speciale profielen, voegt de schepen toe: "We zoeken iedereen die enthousiast is. We focussen op jongeren die bijvoorbeeld op kamp willen of op speelpleinen willen werken. Zij zouden enorm gebaat zijn bij een snelle inenting door een restvaccin. We hebben nog nooit zoveel vaccins gehad dus ik ben zeer hoopvol dat zij van overschotten zullen kunnen profiteren. Vrijwilligers werken steeds in twee shiften. De duur hangt af van hoeveel vaccins die dag gegeven kunnen worden. Dat zou zelfs een leuke activiteit zijn."