Staking in distributiecentrum Delhaize in Zellik

De meer dan 800 winkels van de warenhuisketen konden gisteren niet bevoorraad worden door de actie. Bij Delhaize zelf willen ze voorlopig weinig over de zaak kwijt. "We kunnen meedelen dat het distributiecentrum weer beschikbaar is. Transport kan dus weer af en een rijden waardoor de bevoorrading van de winkels weer kan doorgaan. Over de concrete zaak gaan we geen uitspraken doen. We blijven geloven in een sereen sociaal overleg", aldus woordvoerder Roel Dekelver.

Intussen staken de vakbonden verder. "Maar mensen die willen werken kunnen dat ook doen", verzekert Tas. "Alle vrachtwagens die moeten door kunnen, kunnen ook langs. Maar zolang mensen actie voeren, is er natuurlijk geen normale distributie mogelijk. We blijven staken tot wanneer we uitgenodigd worden door de directie voor een gesprek." Dat overleg zou pas volgende week kunnen doorgaan.