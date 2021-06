Minder studentenjobs door coronacrisis, maar studenten deden wel voor het eerst aan thuiswerk in 2020

Ook in de manier waarop studenten worden ingeschakeld is de invloed van de coronacrisis merkbaar. Studenten hebben in 2020 ook vaker buiten de vakantieperiodes met een vast uurrooster gewerkt. Ruim de helft van de jongeren werkt tijdens het weekend, tegenover ruim één op de zes tijdens de week.

Vooral het aantal studenten dat op weekdagen overdag aan de slag was, is toegenomen. Daar zit het massale thuisonderwijs voor iets tussen. Door de coronacrisis waren er meer virtuele lessen, wat makkelijker te combineren is met een studentenjob.