Tafelschuimster ziet celstraf krimpen van 8 jaar naar 3 jaar  

Na haar aanhouding nam W. advocaat Peter Gonnissen onder de arm. Hij vecht al meer dan 2 jaar de verstekvonnissen aan. Begin dit jaar haalde hij zijn grootste slag thuis: het hof van beroep besliste toen om een celstraf van 6 jaar en 11 maanden te herleiden tot 6 maanden cel. Met alle veroordelingen in het hof van beroep samen daalde haar straf vandaag naar 31 maanden.

Daarbij komen nog enkele "kleine" celstraffen waartegen de verdediging niet in beroep ging, waardoor de som nu op iets meer dan 3 jaar cel staat. Momenteel ziet het ernaar uit dat W. dan in november 2022 vrijkomt. "Wij gaan sowieso nog in cassatie tegen dit arrest", reageert Gonnissen. "We bekijken ondertussen of W. vervroegd kan vrijkomen. Aangezien ze tot nu toe een eerder geïsoleerd bestaan leidde, is dat geen evidentie. We zoeken nog naar een oplossing waarbij ze structurele opvang en begeleiding kan krijgen."