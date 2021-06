In Gent pakt theatercollectief Camping Sunset uit met het eerste deel van een remake van Ten Oorlog. In 1997 kwamen Tom Lanoye en Luk Perceval met hun eigenzinnige bewerking van War of the Roses van William Shakespeare. Vandaag is het Camping Sunset dat op het podium "Ten Oorlog" trekt en dit al na 14 dagen repetitie. We gingen langs net voor de allereerste voorstelling.