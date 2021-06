Ticketverkoop Pukkelpop gaat van start: organisatie legt "laatste hand" aan line-up en "covid-safe ticket" in de maak

Vanuit het hoofdkantoor in Leopoldsburg kijkt de organisatie achter het festival vanaf 13 uur vol spanning mee naar de ticketverkoop. "Alle servers zijn afgestoft en klaargemaakt, dus er zou niets mogen misgaan", vertelt Frederik Luyten van de Pukkelpop-organisatie. Festivalgangers uit eigen land krijgen nog tot 30 juni voorrang, want je kan tot dan enkel vanuit België een ticket bestellen. "Limburgers specifiek gaan we wel geen voorrang geven", lacht hij.

Hoe de tickets het gaan doen is nog een groot vraagteken. "Heel wat festivalgangers staan natuurlijk te springen om weer te kunnen feesten, maar je hebt langs de andere kant ook heel wat mensen die nog bang afwachten. We zijn ieder geval ongelofelijk blij dat we zo ver nog geraakt zijn, en de vraag naar tickets was al lang groot", klinkt het.