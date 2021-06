Vandalen gaan brutaal te keer in Sijsele

Wim Demeulenaere is één van de slachtoffers. Het was de politie die hem liet weten dat zijn bestelwagen beklad was. "Dit is echt wel zuur voor ons", zegt zijn echtgenote, "want die bestelwagen is waar mijn man mee rond rijdt voor zijn werk als zelfstandige. De ene kant is volledig beklad. Er staat "homo, I'll kill you" op. Leuk is anders."