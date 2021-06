Volledig gevaccineerd en hoog risicocontact? Geen quarantaine meer na negatieve test

Momenteel moet iedereen bij een hoog risicocontact nog dat je sowieso 7 dagen in quarantaine gaat. Als je op de zevende dag een negatieve test aflegt, dan mag je uit quarantaine. Leg je geen test af na een hoogrisicocontact, dan geldt sowieso een quarantaine van 10 dagen.

De versoepeling voor wie al volledig beschermd is gaat in vanaf 24 juni. Als je op dag 1 van het hoog risicocontact een negatieve test aflegt hoef je niet in quarantaine. Er zijn wel enkele uitzonderingen op de vrijstelling. In het geval van een cluster van besmettingen moeten ook volledig gevaccineerden in quarantaine, net zoals in een woonzorgcentrum of in andere leefgroepen.