Presidenten Joe Biden en Vladimir Poetin in Genève: "Het is altijd beter om elkaar persoonlijk te ontmoeten"

De kloof tussen Washington en Moskou -of het Westen en Rusland in het algemeen- lijkt intussen al heel sterk op die uit de tijd van de Koude Oorlog. De VS verwijt Moskou inmenging in de Amerikaanse verkiezingen (ten nadele van Hillary Clinton en Joe Biden), cyberspionage, de kwestie-Navalny, Wit-Rusland, de Russische inmenging in buurland Oekraïne (Krim en oostelijke gebieden), maar beide landen staan ook tegenover elkaar in het noordpoolgebied, inzake de crises in Libië en Syrië en steunen andere kampen in het nucleaire dossier rond Iran.