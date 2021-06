Jennifer Lopez en Ben Affleck weer samen? Relatiebemiddelaar Rika Ponnet: "Exen zoeken elkaar vaak op"

Volgens Ponnet zijn er verschillende situaties waarin relaties heropleven. Zo kunnen sociale media een rol spelen. "Je bent bijvoorbeeld veertig en net gescheiden, en je zoekt uit nostalgie je oud lief nog eens op. Die jeugdliefde kan opnieuw bloeien. Kenmerkend aan nostalgie is dat je je vooral de positieve aspecten van een relatie herinnert, maar dat betekent niet dat het niet kan lukken."

"Wat je ook vaak hoort, is dat mensen na een echtscheiding elkaar toch weer opzoeken. Dat kan zijn omdat de nieuwe relatie toch niet zo goed is, of dat het gemis sterk oplaait en je beseft dat de band toch sterk was, of omdat je de persoon mist die je was tijdens die relatie, enzovoort."