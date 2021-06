Puffen en blazen: eerste tropische dag dit jaar met temperaturen van meer dan 30 graden

Ook vannacht blijft het warm, met minima van lokaal 15 graden in de Ardennen tot 20 graden of meer in de grote steden.

Morgen wordt het wisselend bewolkt met in de loop van de dag regen- en onweersbuien vanaf het zuiden. De maxima schommelen tussen 27 graden aan zee en 33 graden in de Kempen.

Vrijdag is het wisselend tot zwaarbewolkt en vallen er buien die lokaal intens en onweerachtig zijn, vooral in het westen van het land. Het blijft nog warm met maxima tussen 25 graden op de Ardense toppen en 31 of 32 graden in de Kempen. Aan zee zorgt een zeebries voor verkoeling met maxima rond 22 of 23 graden.

Zaterdag is het in de meeste streken eerst nog zwaarbewolkt met kans op enkele buien. In de loop van de dag verschijnen er opklaringen. Het wordt wat minder warm, met maxima tussen 18 graden aan zee en op de Ardense toppen tot 25 graden in de Kempen en Belgisch Lotharingen.

Zondag wordt het in de loop van de dag opnieuw onstabieler en moeten we rekening houden met regen- of zelfs onweersbuien. Het wordt opnieuw warmer met maxima rond 30 graden in het centrum.