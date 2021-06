Vrouw uit Ronse krijgt 11 jaar cel voor onmenselijk behandelen zus 

De beklaagde was geen onbekende voor het gerecht. Ze werd al eens veroordeeld tot 2 jaar cel met uitstel voor slagen en verwondingen aan haar moeder. Ze stond in deze zaak ook terecht voor foltering, maar daarvoor werd ze niet veroordeeld. Volgens de jury was er geen sprake van een diepe minachting voor haar zus. Wel was er volgens de jury een onvoorstelbaar gebrek aan respect en gebrek aan inlevingsvermogen.