Zorgmedewerkers krijgen gratis ballonvaart in Pelt: "Omdat ze zo hun best hebben gedaan"

Gisterenavond ging de gloednieuwe luchtballon voor het eerst de lucht in, onder luid applaus. 38 zorgmedewerkers uit Pelt en omstreken waren de eerste passagiers. "We hebben een heleboel mensen uit de zorg aangesproken en die verloot", legt Gunter Janssen van AJK uit. "Van de 400 kandidaten hebben we 38 mensen kunnen meenemen, verspreid over twee vluchten. Door het hele covidverhaal vonden we het belangrijk om hen dit te gunnen."

(Lees verder onder de foto:)