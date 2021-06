Van 3M tot de politiek: hoe het PFOS-schandaal een kluwen van hoofdrolspelers is waar niemand goed uitkomt

Overigens minimaliseert 3M in ons land de gezondheidseffecten van de stof PFOS, ook al weet het al sinds de jaren negentig beter. Zo beweerde de directeur van de fabriek in Zwijndrecht in 2000 dat de PFOS-stop er niet kwam om gezondheidsredenen, terwijl intern onderzoek bij apen al in 1978 duidelijk had gemaakt dat de stof giftig is. Deze maand nog antwoordde het bedrijf in een mail aan onze redactie dat “tientallen jaren onderzoek naar de gezondheid van de werknemers geen negatieve gezondheidsresultaten heeft vastgesteld als gevolg van blootstelling aan PFOS”.