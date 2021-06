4 nieuwe trajectcontroles in West-Vlaanderen: "Verhogen duidelijk de verkeersveiligheid" 

Elk jaar stelt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) op basis van een puntensysteem een prioriteitenlijst samen met de plekken waar de meeste zware ongevallen gebeuren én ook het vlugst gereden wordt. Bij 20 locaties in Vlaanderen worden er nu nieuwe trajectcontroles vastgelegd. Die zijn in totaal goed voor een investering van 3 miljoen euro. Deze 20 nieuwe locaties werden ook afgetoetst bij de gemeentes en steden in kwestie.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken ziet duidelijk het positieve effect van de trajectcontroles op de verkeersveiligheid. "Onderzoek toont aan dat het aantal ongevallen ter hoogte van een trajectcontrole daalt met 15 tot zelfs 30%. Vooral op het vlak van ernstige ongevallen merken we dat effect. Ook het aantal snelheidsovertredingen daalt met 78%."

Binnenkort komen er in West-Vlaanderen trajectcontroles op de N331 (Kemmelstraat en Kemmelseweg) tussen Heuvelland en Ieper, in Brugge op de N376, de Dudzeelse Steenweg en op de Ruiseleedsesteenweg en Tieltstraat tussen Ruiselede en Aalter en ook tussen Ruiselede en Tielt. In totaal zijn er op de Vlaamse wegen op 208 locaties trajectcontroles te vinden.