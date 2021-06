Na veroordeling voor discriminatie: Brusselse regering fluit MIVB dan toch niet terug in hoofddoekdossier 

Er is nu toch een politiek akkoord over de Brusselse hoofddoekkwestie. In een persbericht laat de Brusselse regering weten dat ze niet in beroep zal gaan tegen de veroordeling van de MIVB voor discriminatie. Ze benadrukt "het belang van neutraal en onpartijdig personeel, dat aan de basis ligt van de werking en de organisatie van de openbare diensten in het algemeen." Volgens het huidige reglement geldt een totaalverbod op religieuze tekens.