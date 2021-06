Bedrijf omgetoverd tot heus EK-dorp: "Leuk om zo eindelijk de collega's nog eens in levenden lijve te zien"

Pleinen vol Rode Duivels-supporters zijn dezer dagen niet te zien. Maar bij projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt in Waregem hebben ze daar iets op gevonden. Daar is budget vrijgemaakt om het bedrijf te transformeren in een EK-dorp voor de werknemers. En hoe enthousiast zij zijn, dat ziet u in onderstaande video.