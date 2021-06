BELUISTER - "Kevin De Bruyne voelt zich goed en heeft goesting om te spelen", vertelt zus Stephanie

Het is D-day voor de Rode Duivels, maar zeker voor de supporters van Kevin De Bruyne. Want de aanvallende middenvelder was een tijdje out, met een gebroken neus en een breuk aan zijn oogkas, maar vanavond mag hij misschien opnieuw het veld op. "Maandag heb ik hem nog gesproken via Facetime. Hij zag er goed uit en vertelde dat hij geen pijn meer heeft. Hij is klaar om te spelen, dus. De goesting is er zeker", vertelt zus Stephanie aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Al weet ik niet of ze hem effectief het veld op gaan sturen. Misschien dat ze hem een beetje "opsparen", met het oog op volgende wedstrijden."

"Ik supporter vandaag trouwens niet in de Belgische driekleur, maar in 't blauw", lacht ze. "Ik heb een truitje van Kevin aangetrokken, dat hij droeg op het EK in 2016, tijdens de wedstrijd tegen Zweden. Hopelijk brengt het geluk. Ik gok dat de Belgen vanavond winnen met 2-0... Of zelfs 3-0!"

