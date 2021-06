"Mogen onze eieren nog in de GFT-bak?": bewoners wonen Algemene Commissie bij in Zwijndrecht

Waar moeten we onze eieren of groenten laten, als we ze niet meer mogen opeten? Mogen ze nog in de GFT-bak? Mag je op eigen initiatief je grond laten testen? Komt de vervuiling op het bodemattest, als we ons huis verkopen? Het zijn allemaal vragen van bewoners die aan bod kwamen op de Commissie Leefmilieu in Zwijndrecht.

"Wanneer iemand zijn huis wil verkopen, moet hij inderdaad bij OVAM een bodemattest aanvragen", zegt Karl Vrancken, die de aanpak van de PFOS-vervuiling coördineert voor de Vlaamse overheid. "OVAM vermeldt daar alle beschikbare informatie op. Op dit moment doet OVAM extra metingen en gebeurt er opnieuw een beschrijvend bodemonderzoek. Die informatie gaat dus ook op de bodemattesten komen."