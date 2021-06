Wat denkt de VS over Joe Biden versus Vladimir Poetin? "Al een succes dat ze allebei opdaagden en mekaar de hand schudden", zegt Björn Soenens

"Wie het positief bekijkt, zegt dat het goed is dat er gepraat is, dat er op zijn minst geen verslechtering in de relaties is. Biden heeft getoond wat het verschil is tussen een democratie en een autocratie, zeggen ze. Critici menen dan weer dat Biden Poetin te veel eer en prestige gegeven heeft, hem op dezelfde lijn heeft gezet als de Amerikaanse president. Terwijl Rusland zich wel gemengd heeft in de Verenigde Staten, in de verkiezingen, met nepnieuws en desinformatie."

Björn Soenens in "De ochtend"