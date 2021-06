Brussel Mobiliteit bestrijdt rijden onder invloed: "Geef de pronostieken geen kans"

Het is zomer, de horeca is weer open en we kunnen eindelijk onze vrienden terugzien. Volgens Brussels Mobiliteit een goed moment om eraan te herinneren dat het niet zo onschuldig is om met een glas of een joint op terug naar huis te keren met de auto, de fiets of de step. In Brussel spelen alcohol en/of drugs namelijk een rol bij 11 procent van de ernstige ongevallen met dodelijke en zwaar gewonde slachtoffers. 14 procent van de Brusselse bestuurders jonger dan 34 in 2020 geeft ook aan ten minste één keer per maand lachgas te inhaleren voor ze in de auto stapten (bron Vias).