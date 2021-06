Burgerbewegingen Ademloos, Ringland en stRaten-generaal roepen op om Oosterweelwerken verder te zetten

"Uiteraard is dit een tegenvaller", zegt Vermeulen. De hele heisa brengt het Oosterweelproject in een negatieve sfeer. Maar de burgerbewegingen waarschuwen ook voor paniek. Ze oordelen dat, op basis van hun informatie, bouwheer Lantis zijn verantwoordelijkheid opnam en handelde volgens het zorgvuldigheidsprincipe. Lantis bracht immers al in 2016-2017 de tot dan onbekende graad van vervuiling in de omgeving van de 3M fabriek in kaart met 650 bodemstalen en rapporteerde daarover aan de Vlaamse regering en OVAM.

De burgerbewegingen steunen volop de onderzoekscommissie in het Vlaams Parlement om te analyseren wat er misliep. En zo beklemtonen hun woordvoerders: "Het voortzetten van de Oosterweelwerken primeert niet op de leefbaarheid en gezondheid binnen en buiten de werfzone. Ze zijn allebeid belangrijk en niet wederzijds uitsluitend." De burgerbewegingen delen de bekommernissen van de omwonenden en vinden de aanstelling van een opdrachthouder, die met adviezen zal komen, een goede zaak. "Op partijpolitieke profilering of onderling opbod zit nu niemand te wachten.", zo besluit Manu Claeys, die zelf als vertegenwoordiger van de burgerbewegingen zetelt in de raad van bestuur van Lantis.